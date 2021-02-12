Под Челябинском попал в аварию школьный автобус с детьми

Обстоятельства ДТП проверит прокуратура

Авария с участием школьного автобуса случилась сегодня, 12 февраля, в 7:30 на автодороге Долгодеревенское — Вахрушево. По факту ДТП будет организована прокурорская проверка.

Автобус направлялся из поселка Полянный в поселок Солнечный. Выезжая на автодорогу налево с второстепенной дороги, автобус не уступил легковому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение.

«В автобусе находились 13 несовершеннолетних, которые направлялись в Солнечную СОШ. Дети осмотрены, отправлены в школу, по предварительным данным, пострадавших нет», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ («Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения»).

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок.