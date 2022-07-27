Под Челябинском полицейские выжгли заросли конопли

Трава разрослась на площади в 100 квадратных метров

В Коркино полицейские во время рейда нашли 100 квадратных метров зарослей дикорастущей конопли. Сотрудники органов сожгли траву, известную своим наркотическим эффектом, рассказали в пресс-службе коркинской администрации.





Такую профилактику проводят, чтобы не допустить незаконного оборота наркотиков. Жителей Коркинского района администрация призвала о найденных местах произрастания или случаях хранения наркотических растений сообщать в дежурную часть полиции.



Напомним, накануне в Троицке полицейские изъяли около 600 граммов наркосодержащих растений и маковой соломы у местного жителя. Хозяина дома задержали, им оказался ранее судимый за оборот наркотиков 59-летний местный житель.

