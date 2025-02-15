Под Челябинском полицейские выявили пьяного водителя автобуса

Его отстранили от управления транспортом

Сегодня, 15 февраля, утром в Сосновском районе инспекторы ГАИ остановили автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «ЧМЗ — Новоказанцево», для проверки документов и выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления автобусом, а пассажиров пересадили в другой транспорт, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Все произошло на 15‑м километре автодороги Подъезд к городу Екатеринбургу. Проверяя документы, инспекторы заподозрили, что водитель пьян, и направили его на медосвидетельствование. Оно подтвердило догадки правоохранителей.

«Сотрудники ГАИ отстранили водителя от управления транспортным средством и составили в отношении него административный материал по статье 12.8.1 КоАП РФ»,— уточнили в ведомстве.

Пассажиры добрались до места назначения на другом транспорте, следовавшем по аналогичному маршруту.