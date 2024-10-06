Под Челябинском полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста

Оказалось, что водительских прав у него нет

Накануне в микрорайоне Вишневая горка в Сосновском районе инспекторы ДПС потребовали от одного из водителей остановиться. Однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Догнать хулигана удалось, применив табельное оружие, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Водитель автомобиля ВАЗ, пытаясь уйти от преследования, неоднократно нарушал Правила дорожного движения и игнорировал все требования полицейских об остановке. Даже когда правоохранители предупредили о применении оружия, водитель не остановился. Тогда инспекторы обстреляли колеса авто, после чего задержали водителя. Им оказался 34-летний местный житель с признаками опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав, поскольку ранее он был лишен их за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении мужчины составили несколько протоколов, а также доставили его в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии, будучи подвергнутым административному наказанию. Машину у южноуральца изъяли и поместили на спецстоянку.