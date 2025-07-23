Под Челябинском подростки выстрелили в мужчину из пневматики после замечания

В ход также пошла перцовка

В Копейске местный житель пострадал, сделав замечание шумевшим в подъезде подросткам. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

В социальных сетях сообщается, что инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Ильича. Подростки в возрасте от 13 до 14 лет в ночное время шумели и бегали по лестнице. Один из местных жителей вышел из квартиры, чтобы прогнать нарушителей. В ответ подростки залили мужчину перцовкой и выстрелили ему в грудь из пневматического пистолета.

В следственном управлении возбуждено и расследуется уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Все обстоятельства устанавливаются. Мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.