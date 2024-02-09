Под Челябинском пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком

Водитель Lada отказался от госпитализации

На 41-м километре автодороги «Восточный обход Челябинска» 64-летний мужчина за рулем Lada Largus в условиях снегопада допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 34-летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции Копейска.

«В результате аварии на месте происшествия погибла 59-летняя пассажирка Lada», — уточнили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах во время снегопадов. По возможности лучше отказаться от дальних поездок.