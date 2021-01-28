Под Челябинском пансионат для престарелых закрыли из-за нарушений

Деятельность заведения приостановлена на 45 суток

Пансионат для престарелых «Подсолнухи», расположенный в СНТ «Вишневый», приостановит свою работу на 45 суток. Постановление вынес Сосновский районный суд.

В пансионате выявили ряд нарушений: от технологии приготовления пищи для постояльцев, до их содержания, ухода и соблюдения правил при выявлении коронавирусной инфекции.

В однозальной кухне пищу готовят не на полуфабрикатах, а на сырье. Суточные пробы блюд не отбираются, отсутствует отдельный вход для приема пожилых и лиц с ограниченными возможностями. В жилых комнатах нет туалетов, шкафов для одежды, полотенец, столов и стульев. В трехместных комнатах размещали до пяти человек. Кроме того, в пансионате не предусмотрен медпункт с изолятором на две палаты, буфетной и медкабинетом, помещения не оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха.

Санузлы не зонированы, унитазы не огорожены кабинами, нет полочек и крючков. Постельное белье и одежду не дезинфицируют, стирают в бытовых машинах. Кроме того, постояльцев принимают без медсправок об отсутствии инфекционных заболеваний и наличии прививок.

«Отсутствие изолятора стало причиной того, что постояльцы с выявленной инфекцией COVID-19 не были изолированы до их госпитализации. В пансионате было выявлено пять заболевших COVID-19, двое были госпитализированы, остальные продолжали находиться в пансионате неизолированными и без медицинского наблюдения», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и наказали административным приостановлением деятельности на 45 суток.