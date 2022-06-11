В Челябинске окончены поиски пропавшего накануне 13-летнего школьника

Ребенка нашли на Северо-Западе областного центра

Около суток родители искали 13-летнего мальчика, который в пятницу, 10 июня, ушел из дома в поселке Красное поле. Сегодня к поиску подключили волонтеров движения «Легион-СПАС». Ребенок найден, сообщили ИА «Первое областное» координаторы поисков.

«Мальчика искали и волонтеры, и родители. Уже вечером его заметили на улице Чайковского в Челябинске.

Правда, от волонтеров мальчишка бросился наутек. И так получилось, что в конце улицы выбежал прямо в отцовские руки»,

— рассказал один из координаторов поисков.

Где парнишка провел минувшую ночь, волонтеры спросить не успели. Но уже известно, что криминальной подоплеки в его исчезновении не было.

Сейчас волонтеры движения «Легион-СПАС» переброшены на поиски пожилого мужчины, который заблудился в лесу в Красноармейском районе. Пенсионер отправился в лес с родными, но семья вышла, а он потерялся.