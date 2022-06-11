«Мальчика искали и волонтеры, и родители. Уже вечером его заметили на улице Чайковского в Челябинске. Правда, от волонтеров мальчишка бросился наутек. И так получилось, что в конце улицы выбежал прямо в отцовские руки», — рассказал один из координаторов поисков.
Где парнишка провел минувшую ночь, волонтеры спросить не успели. Но уже известно, что криминальной подоплеки в его исчезновении не было.
Сейчас волонтеры движения «Легион-СПАС» переброшены на поиски пожилого мужчины, который заблудился в лесу в Красноармейском районе. Пенсионер отправился в лес с родными, но семья вышла, а он потерялся.