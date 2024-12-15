Под Челябинском огонь охватил жилой дом на четверых хозяев

Один из жильцов пострадал

Сегодня, 15 декабря, днем в Сосновском районе в поселке Новотроицком произошел пожар в жилом доме на четверых хозяев. Жильцы вызвали спасателей и сразу же эвакуировались из помещения. Один из хозяев успел получить ожоги, он в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печи.

Спасатели настоятельно рекомендуют южноуральцам следить за состоянием печи и дымохода, не оставлять топящуюся печь без присмотра, а также не допускать ее перекала.