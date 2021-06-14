Сотрудники ОМВД по Сосновскому району разыскивают молодого человека, днем 13 июня напавшего на несовершеннолетнюю жительницу Рощино. Имеющих информацию о преступнике просят обратиться в дежурную часть или уголовный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
По данным полиции, преступление было совершено в поселке Рощино возле дома по улице Молодежной, 10. Неизвестный велосипедист в лесном массиве пытался совершить насильственные действия сексуального характера, напав на несовершеннолетнюю девушку.
Сейчас оперативники угрозыска ведут доследственную проверку. В рамках проверки разыскивается худощавый, смуглый молодой человек 17-19 лет. В ГУ МВД уточняют его приметы: рост 166-168 сантиметров, коротко стрижен, темные волосы и карие глаза. В день преступления был одет в светло-зеленые спортивные штаны с ширинкой, черную футболку с белым рисунком на груди, черные кроссовки, передвигался на черном велосипеде.
Имеющие информацию о нападавшем могут обратиться в полицию по телефонам 8 (35144) 5-23-99 (розыск) и 8 (35144) 3-20-33 (дежурная часть).