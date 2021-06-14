Под Челябинском неизвестный велосипедист пытался надругаться над девочкой

Полиция Сосновского района рассылает ориентировки для розыска преступника

Сотрудники ОМВД по Сосновскому району разыскивают молодого человека, днем 13 июня напавшего на несовершеннолетнюю жительницу Рощино. Имеющих информацию о преступнике просят обратиться в дежурную часть или уголовный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



По данным полиции, преступление было совершено в поселке Рощино возле дома по улице Молодежной, 10. Неизвестный велосипедист в лесном массиве пытался совершить насильственные действия сексуального характера, напав на несовершеннолетнюю девушку.

Сейчас оперативники угрозыска ведут доследственную проверку. В рамках проверки разыскивается худощавый, смуглый молодой человек 17-19 лет. В ГУ МВД уточняют его приметы: рост 166-168 сантиметров, коротко стрижен, темные волосы и карие глаза. В день преступления был одет в светло-зеленые спортивные штаны с ширинкой, черную футболку с белым рисунком на груди, черные кроссовки, передвигался на черном велосипеде.

Имеющие информацию о нападавшем могут обратиться в полицию по телефонам 8 (35144) 5-23-99 (розыск) и 8 (35144) 3-20-33 (дежурная часть).