Под Челябинском неизвестные выбросили в лесу пластиковые бутылки с ртутью

Опасную находку спасатели вывезли на утилизацию

В лесу рядом с поселком Долгодеревенское грибники нашли пять пластиковых бутылок с ртутью, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчины сразу вызвали экстренные службы. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и пожарной охраны.

«Ртуть, неизвестно кем герметично упакованную, но небрежно брошенную в лесу, спасатели уложили в специальную тару и вывезли для сдачи на утилизацию», — сообщили в областной ПСС.

Об обнаружении подозрительных предметов в лесу и городе сразу сообщайте по номеру 112.