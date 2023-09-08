В лесу рядом с поселком Долгодеревенское грибники нашли пять пластиковых бутылок с ртутью, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Мужчины сразу вызвали экстренные службы. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и пожарной охраны.
«Ртуть, неизвестно кем герметично упакованную, но небрежно брошенную в лесу, спасатели уложили в специальную тару и вывезли для сдачи на утилизацию», — сообщили в областной ПСС.
Об обнаружении подозрительных предметов в лесу и городе сразу сообщайте по номеру 112.