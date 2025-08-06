Под Челябинском неизвестные напали на парней, ворвавшись в коттедж

Хулиганы требовали деньги и другое имущество

В коттеджном поселке «Семь Ключей» Сосновского района несколько парней подверглись нападению хулиганов во время празднования дня рождения. В результате подростки получили травмы. В следственном управлении СК России по Челябинской области возбудили и расследуют уголовное дело о хулиганстве.

Инцидент произошел 30 июня. Известно, что родители одного из пострадавших парней арендовали коттедж, в котором он вместе с друзьями отмечал день рождения. В какой-то момент на частную территорию зашла группа неизвестных и начала избивать одного из ребят. После хулиганы ворвались в дом и начали истязать других парней, требуя отдать телефоны и подарки. Вскоре, забрав часть подарков, они ушли.

В результате различные травмы получили парни 17 и 18 лет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Все фигуранты установлены, причины и условия произошедшего устанавливаются.