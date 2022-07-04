Под Челябинском нашли угнанную в Москве иномарку с поддельными номерами

Кроссовер Hyundai перевозили в сторону Новосибирска

В Красноармейском районе Челябинской области нашли ранее угнанный в Москве автомобиль. Водитель надеялся перегнать машину, используя поддельные номерные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили кроссовер Hyundai на 50-м километре дороги Челябинск-Новосибирск в Красноармейском районе. За рулем был житель другого региона, 1979 года рождения.

Свидетельство о регистрации машины показалось полицейским подозрительным. Также выяснилось, что этот Hyundai днем ранее угнали в Москве. Чтобы преодолеть большое расстояние на сворованном автомобиле, водитель заменил номерные знаки на поддельные.

На водителя составили административный протокол невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). Мужчину задержали и передали московским оперативникам для дальнейшего разбирательства.