Под Челябинском на пожаре в квартире погибли двое мужчин

Из дома эвакуировали восемь человек

В ночь на понедельник, 21 марта, в одной из квартир двухэтажного дома по улице Коммунистической в поселке Старокамышинск вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Горела квартира на втором этаже, очевидцы вызвали пожарных.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на втором этаже. Специалисты в считаные минуты эвакуировали восемь человек и ликвидировали возгорание», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В сгоревшей квартире обнаружили тела двоих мужчин.

Дознаватели устанавливают причину возгорания.

«В подобной ситуации спасти людей мог бы автономный пожарный извещатель — прибор, который подает сигнал при начавшемся задымлении. Звуковой сигнал способен разбудить даже крепко спящего человека. Установив такое устройство, вы обезопасите свое имущество и собственную жизнь», — напоминает региональное ГУ МЧС.

Только за январь в Челябинской области жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

