В ночь на понедельник, 21 марта, в одной из квартир двухэтажного дома по улице Коммунистической в поселке Старокамышинск вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Горела квартира на втором этаже, очевидцы вызвали пожарных.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на втором этаже. Специалисты в считаные минуты эвакуировали восемь человек и ликвидировали возгорание», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
В сгоревшей квартире обнаружили тела двоих мужчин.
Дознаватели устанавливают причину возгорания.
«В подобной ситуации спасти людей мог бы автономный пожарный извещатель — прибор, который подает сигнал при начавшемся задымлении. Звуковой сигнал способен разбудить даже крепко спящего человека. Установив такое устройство, вы обезопасите свое имущество и собственную жизнь», — напоминает региональное ГУ МЧС.
Только за январь в Челябинской области жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.