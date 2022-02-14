В Копейске 14 февраля обнаружены останки двух человек на месте пожара возле поселка Роза. О том, что в сторожевом вагончике по улице Староаммональной произошел пожар, спасателям сообщил очевидец. Огонь потух до прибытия огнеборцев, на месте работает испытательная пожарная лаборатория, рассказали в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.
Пожар потух до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Вагончик стоял в поле, вне населенного пункта. По предварительным данным, вагон стоял на территории крестьянско-фермерского хозяйства.
«На месте пожара обнаружены останки двух человек (охранники). Для выяснения причины пожара и гибели двух человек на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Силы и средства МЧС в тушении пожара не участвовали, о пожаре сообщил очевидец», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в Копейске из‑за непотушенной сигареты в квартире вспыхнул пожар. Эвакуация жильцов не понадобилась.
Также на трассе в Челябинской области две «Газели» загорелись после столкновения. Водителей увезли в больницу.
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