Под Челябинском на полтора часа задержали поезд Новосибирск — Белгород

Пассажиров временно разместили на вокзале

На станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги остановили пассажирский поезд № 123, который следовал из Новосибирска в Белгород. Задержка рейса — 1 час 35 минут. Всех пассажиров провели на вокзал, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Причина остановки, по данным ЮУЖД, — «проведение оперативных мероприятий правоохранительными органами».

В пресс-службе компании напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.