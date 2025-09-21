Ночью 21 сентября в СНТ «Тракторосад-5» в Сосновском районе огонь объял кирпичный двухэтажный дом. В результате погиб 56-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
О ЧП спасателям сообщили очевидцы. На место прибыли 10 пожарных. Возгорание они ликвидировали при помощи трех автоцистерн.
В ходе разведки был обнаружен мужчина. Медики констатировали его смерть. Предварительно, причиной трагедии стало короткое замыкание электрообогревателя.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не оставлять на ночь включенными в сеть электроприборы.