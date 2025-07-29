Под Челябинском мужчина погиб, собирая в лесу грибы

Всего за несколько дней спасатели эвакуировали шестерых грибников

В минувшие выходные помощь спасателей потребовалась пятерым грибникам в Челябинской области. Еще один погиб во время тихой охоты, рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

30-летний мужчина потерялся, собирая грибы в лесу между поселками Томинским и Полетаево Сосновского района. Спасателями его тело было найдено в болоте в километре от трассы. Для установления причин гибели его передали полицейским.

В Чебаркульском районе спасателям потребовались почти сутки, чтобы найти пропавшую в лесу женщину. За грибами она отправилась вместе с мужем, но в какой-то момент они разминулись. Мужчина пытался самостоятельно найти супругу, но тщетно.

«Совместно с сотрудниками полиции, волонтерами отряда „Лиза Алерт“ и пожарными спасатели на квадроцикле и автомобиле высокой проходимости осмотрели ближайшие лесные массивы. Только спустя почти сутки женщина была найдена и с легким обморожением конечностей передана сотрудникам скорой помощи»,— рассказали в ведомстве.

Еще три грибника потерялись в окрестностях Миасса. За помощью к спасателям обратился их родственник, который не смог дозвониться до родных из-за плохой связи. Спасатели нашли грибников полтора часа спустя. Медпомощь им не потребовалась.

Ранее сотрудник региональной поисково-спасательной службы Эльнар Зиганшин рассказал, как чаще всего теряются люди и какую одежду не следует надевать, отправляясь в лес.