Под Челябинском мужчина до смерти избил своего знакомого

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

В Сосновском районе задержали 36-летнего мужчину, который во время конфликта до смерти избил своего 50-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел в поселке Полетаево на улице Почтовой. Подозреваемый нанес пострадавшему множество ударов по голове и телу. Тот скончался в больнице.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. Мужчину заключили под стражу. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.