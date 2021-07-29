Под Челябинском контролёр высадил детей вечером из электрички

Девочки самостоятельно добрались до Чурилово

В Челябинской области началась проверка по факту нарушения прав детей. Накануне вечером, 28 июля, на станции Ванюши контролёр электропоезда 6213 сообщением «Шумиха — Челябинск-Главный» высадил двух девочек 11 и 16 лет. Случай стоит на контроле уральского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры округа.

У девочек не было с собой наличных средств для оплаты проезда. По предварительным сведениям, принимать банковскую карту у них отказались. До необходимой станции Чурилово девочкам пришлось добираться самостоятельно.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц Свердловской пригородной компании по соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних при осуществлении перевозки на железнодорожном транспорте», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, в феврале этого года Государственная Дума приняла поправки в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Нововведения запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей, которые едут без сопровождения взрослых.