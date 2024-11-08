Под Челябинском из‑за печи сгорел дом

Огонь разошелся на 60 квадратных метрах

Сегодня ночью в деревне Кадкуль под Челябинском вспыхнул деревянный дом и надворные постройки. По предварительным данным, пожар случился из-за неправильного использования печи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Хозяин попытался самостоятельно потушить пламя, но безуспешно. На помощь пришли сотрудники МЧС России. Они ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров», — сказали в пресс-службе.

Если дома есть печь, в пресс-службе попросили не оставлять ее без присмотра, следить за целостностью кладки, вовремя чистить дымоход и не хранить рядом сгораемые материалы.