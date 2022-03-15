Под Челябинском из‑за неисправности проводки загорелся коттедж

Во время пожара в доме никого не было

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В копейском поселке Бажово вспыхнул частный дом. На место происшествия прибыли семь единиц техники и 29 человек личного состава. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул накануне вечером. О пожаре в экстренные службы сообщили соседи.

«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет. На момент ЧП в коттедже никого не было», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в минувшие выходные 84-летняя женщина погибла на пожаре в частном доме.