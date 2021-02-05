Под Челябинском иномарка врезалась в маршрутку с пассажирами

Пострадала автоледи, совершившая столкновение

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ДТП с участием маршрутного такси и легкового авто произошло вечером 4 февраля на 23 км автодороги Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе. В результате происшествия пострадал один человек.

«В 17:45 28-летняя женщина, управляя автомобилем „Фольксваген Поло“, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автобусом ГАЗ под управлением 60-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

С места происшествия с травмами госпитализировали водителя иномарки. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал.