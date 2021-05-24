Под Челябинском грузовой поезд насмерть сбил женщину

Местная жительница скончалась на месте происшествия

На перегоне Чурилово — Межозерная под Челябинском грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину. По данному факту организована доследственная проверка Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 24 мая.





Происшествие случилось в пятницу, 21 мая, в 22:05 на 151-м километре 1 пикета перегона Чурилово — Межозерная Южно-Уральской железной дороги.

По предварительным данным, женщина переходила пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист заметил женщину, подал сигнал и начал тормозить, но избежать наезда не удалось. От полученных травм местная жительница скончалась на месте.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



