Под Челябинском двое 14-летних подростков подложили камни на рельсы

В отношении родителей составлены административные протоколы

О происшествии в дежурную часть сообщил машинист грузового поезда.

«Установлено, что вечером 23 апреля во время прогулки подростки длительное время находились около железнодорожных путей станции Еманжелинск, где из любопытства накладывали камни на рельсы и ждали, когда по ним проедет поезд. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Лилия Хамидова провела с несовершеннолетними и их родителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Инспектор ОПДН также напомнила об ответственности родителей за организацию досуга своих детей», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»).