Под Челябинском два водителя попали в больницу после лобового ДТП

Авария случилась в условиях снегопада

На пересечении улиц Елькина и Пестеля в копейском поселке Горняк столкнулись два автомобиля. Обоих водителей госпитализировали. Об этом сегодня, 22 марта, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне, 21 марта, в 20:11. 22-летний водитель «Ниссана» в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

«После этого он столкнулся с автомобилем „Дэу-Нексия“ под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали», — рассказали в Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, экстренные службы сработали быстро и профессионально.