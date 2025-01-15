Под Челябинском два человека погибли в лобовом ДТП

Еще четверо госпитализированы

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Сегодня, 15 января, на автодороге Челябинск — Октябрьское 47‑летняя женщина за рулем Renault не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с Toyota под управлением 51‑летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции региона. Очевидцы поделились с ИА «Первое областное» кадрами аварии.

«На месте погибли 76‑летняя пассажирка Renault и пассажир Toyota (примерно 45 лет). Оба водителя, а также 36‑летний и 58‑летний мужчины из Toyota получили травмы и были госпитализированы», — рассказали в ГАИ.

На месте работает следственно-оперативная группа.