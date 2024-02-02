Под Челябинском домработница похитила у хозяев валюту и драгоценности

Ущерб составил более миллиона рублей

В Сосновском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. Ее обвиняют в краже (статья 158 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина устроилась домработницей к потерпевшему в 2021 году. Во время уборки обвиняемая обнаружила валюту и золотые украшения. Выбрав удобный момент, обвиняемая похитила деньги и золото.

«По месту проживания фигурантки полицейские провели обыск, была обнаружена и изъята часть похищенной валюты», — рассказали в региональном полицейском главке.

Уголовное дело передано в суд.