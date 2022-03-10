Под Челябинском четверых мужчин задержали с 9 кг наркотиков

По версии следствия, обвиняемые распространяли вещества через тайники‑закладки

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере, сообщает сегодня, 10 марта, пресс-служба ведомства.

В Сосновском районе задержали четверых мужчин, которые, по версии следствия, организовали интернет-магазин и незаконно сбывали наркотики через тайники-закладки.

«У обвиняемых изъято около 9 килограммов синтетических наркотиков», — сообщили в региональном УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Мужчины заключены под стражу. Ранее они отбывали наказания за сбыт наркотиков.