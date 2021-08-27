Под Челябинском больше суток ищут пропавшую девочку

14-летний подросток ушла из дома в поселке Вавиловец

В Челябинске объявили о поиске ушедшей из дома 14-летней Евы Богомазовой. Девочка проживает в Сосновском районе в поселке Вавиловец. Накануне, 26 августа, в 13.40 она ушла из дома и больше ее не видели. Поисковый отряд «Легион- Спас» сообщил о приметах подростка.

Сообщение о поиске девочки появилось в социальных сетях сегодня, 27 августа. 14-летняя Ева Богомозова ранее никогда не уходила из дома, сообщает родственница девочки.

«Пропал подросток! Просим максимально распространить информацию! Максимальный репост, пожалуйста! Вчера, 26.08, в 13.40 ушла из дома (р. Вавиловец) и до настоящего времени не вернулась моя племянница Богомазова Ева Алексеевна, 16.09.2006 г. р., 14 полных лет. Телефон отключен. Ранее из дома не уходила. Важна любая информация! Если Вы ее встречали, видели, пожалуйста, сообщите», — написала родственница девочки в соцсетях.

Добровольцы «Легион-Спаса» ищут девочку по приметам: была одета в светло-голубые джинсы, белая футболка с принтом, белые кроссовки, чёрная сумка, волосы до плеч, распущены. Информацию о девочке можно сообщить по телефонам: 8 951 455 13 17, 8 982 343 79 93 и 8 908 704 73 19.