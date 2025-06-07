Под Челябинском автомобилист сбил подростка и скрылся

Нарушителя разыскивают

В Копейске в пятницу, 6 июня, на улице Мира неустановленный автомобилист наехал на 14-летнего подростка, находившегося на обочине дороги. Совершив ДТП, водитель скрылся. Его разыскивают, сообщили в пресс-службе ГАИ Копейска.

ЧП произошло около дома № 43 ориентировочно в 10:38. Ребенок получил травмы, ему оказали всю необходимую помощь.

Полицейские разыскивают очевидцев ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в отдел полиции или в дежурную часть по телефону 8 (351 39) 98-822.