Два человека пострадали в лобовом ДТП под Челябинском, Lada разорвалась пополам

Госпитализированы два человека

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Сегодня, 21 ноября, на 5-м километре автодороги Западный обход Челябинска 37-летний водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada под управлением 21-летнего мужчины, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа и 25-летняя пассажирка Mercedes. Их доставили в больницу», — прокомментировали в УГИБДД по Челябинской области.

От удара отечественную легковушку разорвало на части. На месте аварии организовано реверсивное движение.