Под Челябинском автомобиль Kia вылетел в кювет и перевернулся

Полицейские помогли вытащить машину

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В Сосновском районе водитель автомобиля Kia не справился с управлением, вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области остановили проезжающий мимо манипулятор и помогли эвакуировать авто, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полицейские помогли выбраться из салона водителю и пассажиру легковушки, они не пострадали.

«После погрузки перевернувшегося Kia на спецтранспорт мужчины поблагодарили сотрудников полиции за помощь и пожелали успехов на службе», — рассказали в ГУ МВД по региону.