Пассажирский автобус № 515, который вез пассажиров из Челябинска в санаторий «Кисегач», столкнулся с фурой на территории Сосновского района. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает ГИБДД Челябинской области.
«Около пяти часов вечера на 1852-м километре автодороги Москва-Челябинск 65-летний водитель автобуса „Форд Транзит“ совершил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем „Скания“», — уточняют в ГИБДД.
В момент столкновения в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы.
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