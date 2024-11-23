Под Челябинском автобус и такси съехали в кювет и загорелись после столкновения

Водитель легковушки погиб

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Ночью 23 ноября в Сосновском районе лоб в лоб столкнулись автобус и такси, транспорт вспыхнул. Водитель легкового авто погиб на месте, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла в 03:40 на 22 километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское. 31-летний водитель автомобиля BAIC U5 уснул за рулем и выехал на встречку, где врезался в автобус ZHONG TONG. В результате оба транспорта съехали в кювет и загорелись. Водитель такси от полученных травм скончался на месте аварии.

Известно, что автобус был заказным и ехал без пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Все обстоятельства устанавливаются.