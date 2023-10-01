Под Челябинском 21-летняя автомобилистка насмерть сбила женщину

Авария произошла глубокой ночью на трассе

Ночью 1 октября под Челябинском 21-летняя автомобилистка наехала на женщину-пешехода. Последняя скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла в 01:25 на 2 километре автодороги Шершни — Северный. Девушка, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь в сторону Челябинска, сбила пешехода, который двигался по дороге в попутном направлении.

В результате женщина скончалась нас месте ДТП. Ее личность устанавливается.

«Пешеход двигалась с нарушением правил дорожного движения, также на ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомни, вечером 30 сентября смертельное ДТП произошло на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Водитель «Газели» сбил мужчину-пешехода, который также шел вдоль дороги.