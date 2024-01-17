Под Челябинском 16‑летний подросток пострадал из‑за утечки газа из баллона

Сотрудники МЧС напоминают о своевременной ревизии оборудования

В ночь на пятницу, 17 января, в Челябинской области произошло два случая утечки газа из бытовых баллонов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Первый инцидент случился в деревне Дербишева Аргаяшского района. В частном доме из-за утечки газа пострадали трое взрослых. Они госпитализированы с ожогами.

В СНТ «Узункуль» Сосновского района в частном двухэтажном доме при аналогичных обстоятельствах пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. Потерпевшие направлены на осмотр в больницу.

«В холодное время года риск утечки газа из баллонов возрастает. Необходимо проверять оборудование, и лучше доверять ревизию профессионалам», — напомнили в ГУ МЧС по области.