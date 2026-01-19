Под Челябинском 9 человек увезли в больницу после ДТП с автобусом

Среди них трое детей

Сегодня утром, 19 января, на автодороге Первомайский — Челябинск — Троицк в Коркинском округе произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, 58‑летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Первомайский — Коркино, при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным грузовиком Howo. После этого автобус наехал на стоявший на обочине КамАЗ, а грузовик съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В результате происшествия есть пострадавшие. По данным Минздрава, бригады скорой помощи направили на дообследование в медицинские организации 9 человек, в том числе 3 подростков. Им оказывают медицинскую помощь. Также есть информация, что 5 человек с места ДТП уехали, в медицинские организации обращений от них зафиксировано не было.

Пострадали водитель и 13 пассажиров автобуса, среди которых трое детей. Все 14 человек доставлены в медучреждение для обследования. На момент аварии в салоне находился 21 человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства»,— сообщили в СК.

Прокуратура Коркино также организовала проверку, ее представители выехали, работают на месте ДТП для координации действий оперативных служб. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.