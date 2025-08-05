Под Челябинском 12‑летний мотоциклист сбил двух подростков

Пострадавшие пешеходы госпитализированы

В деревне Мамаева Сосновского района в темное время суток 12‑летний водитель мотоцикла сбил двух 16‑летних пешеходов. Родителей подростка, находившегося за рулем двухколесного транспорта, привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе отдела полиции Сосновского района.

ДТП произошло на улице Камаловой. В результате столкновения пешеходов госпитализировали с травмами. Сам мотоциклист также пострадал — по улицам он катался без защитной экипировки и шлема. Ему оказали разовую медицинскую помощь.

Сотрудники ГАИ выяснили, что покататься на мотоцикле ему разрешили родители. Водительских прав у подростка, конечное же, нет. За это взрослых привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, по ней предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении административного дела о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию.

В полиции напомнили: управлять мотоциклом можно только при наличии прав категории А, которые выдаются с 16 лет.