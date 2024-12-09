Под Челябинском 10‑летний мальчик погиб под колесами Ford

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте

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Вечером 8 декабря в Копейске на улице Одесской произошла смертельная авария с участием 10-летнего школьника. По данным пресс-службы областной ГАИ, ребенок нарушил правила дорожного движения.

ДТП произошло в 17:45 у дома № 6а. 54-летний водитель Ford Focus сбил мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Ребенок погиб на месте аварии.

«На улице он находился в сопровождении старшего брата. На одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы», — уточнили в ведомстве.

Инспекторы призывают родителей ежедневно напоминать детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.