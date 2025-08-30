Под Чебаркулем водитель скутера погиб в ДТП с ВАЗом

Автомобиль не был зарегистрирован

В пятницу, 29 августа, на трассе Крыжановка — Большаково Чебаркульского района 28-летний водитель скутера Honda погиб в ДТП с автомобилем ВАЗ, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, 19-летний водитель отечественного авто наехал на следовавшего попутно водителя скутера. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Сотрудниками ГАИ установлено, что автомобиль не стоит на государственном учете»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

