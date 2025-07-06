Под Ашой разбился 17-летний водитель мотоцикла

Парень погиб в ДТП с автомобилем

В поселке Кропачево Челябинской области в субботу, 5 июля, вечером после ДТП погиб 17-летний мотоциклист, сообщили в областной ГАИ.

Установлено, что на улице Свердлова столкнулись автомобиль «Лада» и мотоцикл, которыми управляли 17-летние подростки. После удара двухколесный транспорт врезался в припаркованный на обочине автобус. В результате водитель мотоцикла получил травмы, от которых вскоре скончался.

В отношении 17-летнего водителя «Лады» составили протокол об управлении без прав (статья 12.7 КоАП РФ). Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей.

В областной ГАИ призывают родителей контролировать досуг своих детей, чтобы избежать подобных трагедий.