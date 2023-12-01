Под Ашой пожарные пришли на помощь коровам-путешественницам

Шесть машин, перевозивших буренок из Рязанской области в Кемерово, застряли на Южном Урале из‑за снегопада

В Ашинском районе пожарные пришли на помощь буренкам: 200 стельных коров застряли в снежном плену на трассе М-5 в Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Из-за введения временного ограничения движения большегрузных автомобилей по федеральной трассе М-5 „Урал“ недалеко от Аши были вынуждены остановиться шесть скотовозов, следовавших из Рязанской области в Кемерово. Стояла острая необходимость напоить 200 голов», — рассказали в ведомстве.

Ашинские огнеборцы оперативно прибыли на трассу и с помощью пожарного рукава наполнили поилки водой из автоцистерны.