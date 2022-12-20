Почти тысячу пачек немаркированных сигарет изъяли из магазина в Южноуральске

Фигурантом уголовного дела стала продавец торговой точки

В Южноуральске Челябинской области полицейские изъяли из магазина 908 пачек немаркированных сигарет. Сумма ущерба составила свыше 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали 42-летнюю женщину — продавца продуктового магазина, которая хранила в помещении и продавала покупателям немаркированный табак.

В ее отношении возбудили уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками»). Ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.