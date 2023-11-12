Почти шесть миллионов рублей перевела мошенникам жительница Снежинска

Потерпевшая хотела заработать на криптовалюте

56-летняя жительница Снежинска на протяжении почти двух месяцев инвестировала в криптовалюту крупные суммы, надеясь получить еще больше денег. Однако оказалось, что средства женщина отправляла мошенникам. В результате она лишилась почти шести миллионов рублей, в том числе кредитных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским потерпевшая рассказала, что в конце сентября она нашла в интернете сайт, где сообщалось о возможности хорошего заработка. Она заполнила форму, и вскоре ей перезвонил мужчина, представившийся сотрудником криптовалютной биржи. Он рассказал женщине, что нужно делать, и она начала перечислять на указанные неизвестным счета деньги.

«На протяжении месяца новоиспеченный „инвестор“ переводила различные суммы. Когда личные накопления в размере 2 847 000 закончились, женщина оформила кредит на сумму три миллиона рублей. В ноябре она решила вывести средства, но после нескольких неудачных попыток поняла, что ее обманули»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Женщина призналась, что знала о мошеннических схемах, но думала, что это ее не коснется.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!