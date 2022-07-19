На счета пострадавших в результате аварии с автобусом и бензовозом летом 2019 года под Златоустом поступили компенсационные выплаты в размере почти пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
19 июня 2019 года рейсовый автобус, двигаясь из Златоуста, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В результате два человека погибли, еще пять были госпитализированы.
Виновным в аварии по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» суд признал дорожного рабочего, который в тот день регулировал движение во время ремонтных работ на трассе М-5. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, а с организации, в которой трудился дорожный рабочий, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников погибших в размере 4,5 миллиона рублей. Еще 400 тысяч рублей было взыскано в пользу пассажира, получившего тяжелые травмы.