Почти полсотни уральцев стали «инвесторами» 19-летнего мошенника

Финансовую «отчетность» обманщик верстал при помощи графического редактора

В Челябинске окончено расследование мошенничества, жертвами которого стали 49 жителей Южного и Среднего Урала. Они были уверены, что инвестируют в криптовалюты, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, 19-летний обвиняемый, ранее уже судимый за мошенничество, предлагал знакомым оформить кредитные карты в одном из банков, чтобы инвестировать заемные средства в цифровые валюты.

«Потерпевшие оформляли кредитки, после чего перечисляли деньги на указанные „консультантом“ расчетные счета и были уверены, что получают прибыль на онлайн-сервисе обмена цифровых валют. Тем более, что злоумышленник регулярно присылал „клиентам“ скриншоты с финансовой платформы с указанием полученной текущей прибыли. На самом деле никакой деятельности на электронной платформе фигурант не вел и финансовых операций не совершал. Всю „отчетность“ он верстал самостоятельно при помощи графического редактора. Все деньги парень тратил на себя, возвращать их потерпевшим не планировал», — рассказали в полиции.

Добавим, своим «инвесторам» парень предлагал вовлекать в данную схему знакомых и друзей.

Не дождавшись ни процентов, ни возврата вложенных средств, обманутые граждане обращались в полицию.

«Следователи проделали большой объем работы и доказали 49 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим жителям Челябинской и Свердловской областей, превысил 2 миллиона рублей», — добавили в главке.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.