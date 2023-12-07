Почти полмиллиона «инвестировал» в мошенников южноуральский пенсионер

Житель Чебаркульского района долго отказывался от «торгов на бирже», но «лицензированный брокер» завоевал его доверие

Житель села Кундравы Чебаркульского района стал жертвой мошенников, решив заработать на инвестициях. Ущерб 65-летнего пенсионера составил почти полмиллиона рублей, из которых 300 тысяч — заемные средства, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Рекламу дополнительного заработка южноуралец увидел в интернете, пройдя по ссылке, оставил контактный телефон, по которому ему позвонил неизвестный «лицензированный брокер», предложивший торговать на бирже.

«Пенсионер долго отказывался, так как понимал, что у него нет опыта в данной деятельности и соответствующих знаний, но незнакомец пообещал предоставить потерпевшему личного финансового аналитика, который его всему научит, и в итоге завоевал доверие пенсионера», — рассказали в полиции.

Под руководством куратора пенсионер начал вносить деньги, начав с тысячи рублей. Когда он понял, что денег не хватает, попросил жену оформить кредит на 300 тысяч рублей и все деньги отправил на свой личный счет, который видел на сайте «биржи». При этом мужчину смутило, что он переводит деньги на банковские карты разных лиц, но пополнение счета, которое он наблюдал, его вполне устраивало. Всего за 20 дней пенсионер сделал девять переводов и вложил в «торговлю акциями» 481 тысячу рублей. Впоследствии выяснилось, что вывести прибыль он не может без дополнительных вложений.

В поисках возможности забрать свои деньги пенсионер нашел в интернете объявление с предложением помощи юристов в возврате денежных средств. Обратившись по указанному телефону, мужчина заключил договор о предоставлении ему юридической помощи, и юрист предложил обратиться в полицию с заявлением. Всего за 27 тысяч рублей для пенсионера составили текст заявления на 10 листах. С этим документом мужчина и пришел в полицию.

По факту обмана возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности и просят заранее оценивать все риски, которые возникают при ведении онлайн-торгов, а также проверять сведения о легальности брокеров на сайте ЦБ РФ.