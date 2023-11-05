Почти два килограмма наркотика изъяли у 23-летнего жителя Челябинской области

Коноплю он хранил для личного потребления

В Чесменском районе Челябинской области полицейские задержали 23-летнего парня, который хранил почти два килограмма наркотика для личного потребления. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Крупную партию конопли правоохранители обнаружили на территории частного дома, принадлежащего местному жителю. Части растения были разложены в хозпостройках, находящихся на участке. Полицейским парень пояснил, что хранил наркотик для себя.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.