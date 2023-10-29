Почти четыре кг наркотика изъяли полицейские у жителя Трехгорного

Мужчина хранил марихуану для продажи

В Трехгорном Челябинской области полицейские задержали наркоторговца, который хранил для сбыта почти четыре килограмма марихуаны. Выйти на подозреваемого удалось благодаря задержанию одного из его покупателей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, у которого при себе было 20 граммов марихуаны. Он сообщил, что приобрел наркотик для личного потребления. Вскоре полицейские задержали продавца каннабиса. Им оказался 46-летний ранее не судимый житель Трехгорного. В его гараже полицейские обнаружили и изъяли три пластиковые емкости объемом 10 литров и две металлические банки объемом 2 литра, в которых, как показала экспертиза, содержалось 3,8 килограмма марихуаны.

В отношении наркоторговца возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении покупателя.